Hüseyin Yücel: Basketbolcu ordusu ile geliyoruz

Yücel, Vakıfbank'ın başarılarından ilham aldıklarını belirterek, "Bir banka bunu yapıyorsa, 75 bin öğrencisi olan bir eğitim kurumu olarak biz de bu işin içinde olmalıyız diye düşündük ve yola çıktık" diye konuştu

"3-4 sene içinde 10 bine yakın lisanslı altyapı sporcumuz olmasını hedefliyoruz" diyen Yücel, "Kapımız bütün çocuklara açık. İçlerinden bir tanesini NBA'e göndersek, 2-3 tanesini A Milli Takım'a koysak çok seviniriz" dedi.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Spor Kulübü'nün başlattığı altyapı hamlesini daha da ileri taşıyacaklarını söyledi. SABAH'a projelerini ve hedeflerini anlatan Yücel, "Vakıfbank'ın başarıları bize ilham verdi. Bir banka bunu yapıyorsa 75 bin öğrencisi olan bir eğitim kurumu olarak biz de yapmalıyız dedik. Ama yola çıkarken bir basket takımı kuralım, televizyonlarda da millet görsün, reklam yapalım anlayışında olmadım. Amacımız çocuklara basketbolu, sporu sevdirmek. Kaybettiğinde rakibi tebrik etmeyi, takım arkadaşlığını söylemlerle değil spor ile öğretmek istiyoruz" dedi. Kapılarının her çocuğa açık olduğunu belirten Yücel, "Bir kez daha vurguluyorum; altyapı seçmelerimize dezavantajlı çocuklar da katılsın; spor kulübü olarak her türlü desteği vereceğiz. Hatta idmanlar için gerekli lojistik desteği de sağlayacağız" dedi ve şöyle devam etti: "Bu sene seçmeleri 24 noktaya taşıdık ve üç bine yakın lisanslı oyuncu hedefimiz var. 3-4 sene içinde en azından 100 noktada 10 bine yakın lisanslı altyapı oyuncumuz olmasını istiyoruz. Her yerde söylüyorum; basketbolcu ordusu ile geliyoruz. Bunların hepsi profesyonel basketbolcu olmayabilir. Ama aralarından birini NBA'e, 2-3 çocuğu A Milli Takım'a taşırsak şu an içinde bulunduğumuz yabancı yoğunluğunu kırmak ile alakalı büyük bir amaca hizmet etmiş olacağız. Bunu başaracağız. Zaten biz başaramazsak kimse başaramaz. Bir hedefimiz de basketbolun millileşmesi. Yabancı oynamasın demiyoruz. Çok kaliteli gençlerimiz var. Ve durum böyleyken kalkıp da Efes ile F.Bahçe 10 yabancı ile oynayınca insan hakikaten üzülüyor. Bir oyuncu da mı olmaz ya içinde!

İLK TERCİHİMİZ BEŞİKTAŞ OLUR

İleriye yönelik benim hayalim şu; ama bunun için bütçe ve fiziksel şartlar da önemli. Yanımıza güçlü bir destekçi alıp Euroleague'de oynayabilmek. Orada bir kolej takımı ile Türkiye'yi temsil etmek çok güzel bir hayal tabii ki... Beşiktaş ile de bu ortaklık olabilir. Bu daha önce de gündeme geldi ama sadece Beşiktaş için değil Üç Büyük kulüpte ne yaparsanız yapın ilk amaç, ilk hedef her zaman sportif başarı oluyor. Sportif başarı geldiği zaman aslansınız, kralsınız. Gelmediğinde herkesin homurdandığı bir ortam oluyor. Biz Bahçeşehir Koleji'ndeki, bu bahsetmiş olduğum kitlemize ve Türkiye'deki çocuklara bu sevgiyi aşıladıktan sonra sportif başarı önceliğimiz haline geldiği gün bu tip birleşmeler olabilir. Bu tip birleşme olacaksa da tabii ki ilk yer Beşiktaşımız olur. Farklı bir yere yönelmeyiz.

YENİ BRANŞLAR DA GELİYOR

Branş sayımızı arttırmak istiyoruz ama hani derler ya "Bir işi yapacaksanız tam yapın" diye; önce buraya fokuslanmak lazım ama zaten mevcut okullarımızda kampüs bazlı odaklanılan başka branşlar da var. Mersin kampüsümüz bayan basketbolda ileride ve hatta kulüp bile kurmak istiyorlar Mersin özelinde. Ankara'da hentbol ön plana çıkıyor, Samsun'da bayan voleybol. Ama basketboldaki misyonumuzu tamamladıktan sonra belki bir sonraki etap voleybol ve Amerikan futbolu. Üniversitemizde Amerikan futbolu takımı var. Bu Türkiye'de de çok yeni bir spor olduğu için oraya destek atmak, takım kurmak istiyoruz. E Spor'da da yatırımımız var. Üniversite bazında Avrupa şampiyonu olduk, Çin'de tüm Avrupa'yı temsil ettik aynı zamanda Süper Lig'de de bir takımımız var; Bahçeşehir SuperMassive diye. Geçen sene onlar da şampiyon oldular ve Avrupa'da bizi temsil ettiler. Aynı zamanda Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi olduğum için aslında benim için de enteresan bir duygu oluyor. Zira basketbolda olduğu gibi E Spor'da da Beşiktaş ile rakibiz.

KENDİ EVİMİZİ YAPACAĞIZ

Kendi salonumuzu yapmak istiyoruz ve bunun için Sayın Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu da tüm desteğini vereceğini söyledi. Bunu yapmamız gerekiyor kalıcı olmak için. Bu sene altyapı salonumuzu tamamladık. Altyapılar çalışıyor, aynı zamanda A Takım da orada... Yetişirse gelecek sezona ama en kötü bir sene sonra 2020'de 4-5 bin kişi kapasiteli kendi salonumuzu yapacağız ve yer arıyoruz.



125 KÖYE ULAŞACAĞIZ

TBF ile MEB 'Haydi Gençler Sahaya' diye bir proje başlattılar, bunu sonuna kadar destekliyoruz. Biz de kendi bünyemizde bir proje daha başlattık. Her bir kampüs müdürümüze dedik ki; "Bulunduğun ildeki sportif anlamda en elverişsiz köy okuluna kendi okulunun bütçesinden kaynak ayırıyorsun. Biz de genel müdürlük olarak destek veriyoruz. Böylece 125 noktadaki köy okuluna saha yapacağız. Potalarını koyacağız, diğer malzemelerini tedarik edeceğiz. Bunun da startını yılbaşından sonra vereceğiz. Mardin'de bir okul belirledik ve A takımla gideceğiz. İki sene içinde 125 noktada bunu yapacağız. Bahçeşehir Koleji'ne, İstanbul gibi büyük illerde belki zor ama Mardin'de Sivas'ta vb tüm şehrin okulu diyoruz. Şehrin tüm dinamiklerine dokunmalıyız. Bu açıdan proje çok önemli.

BİR HAYALİM VAR

ALTYAPILAR için büyük bir hayalim var. Spor kulübü ile alakalı. Kurucu başkanı benim. Ancak bu takımı delegelerden oluşturacağız ve delegeler de kolejin öğrencilerinden oluşacak. Ve ben Bahçeşehir Kolejleri bünyesinde bir anayasa yazacağım. Diyeceğim ki; Bahçeşehir Koleji'nin şu kadar x geliri her sene mecburen bu kulübe aktarılmak zorunda. Öğrenciler kendileri delege olarak kendi başkanlarını seçecekler ve kulübü onlar yönetecek 2-3 sene sonra. Böylelikle kişiye bağlı olmaktan çıkacak bu iş. Çünkü sürekli sponsor bulamayınca açılıp kapanan kulüpler var. Bu şeyi kesinlikle ortadan kaldırıyoruz. Ben değil kim gelirse gelsin artık yasal olarak aktarılan bir bütçe olacak ve kulübün varlığı devam edecek. OY kullanma için yasal yaş sınırı var ama her kayıt olan delege olacak. Mezunlar Derneği'ni de işin içine sokacağız.

GÜZEL BİR HAVA YAKALADIK

A takımında sportif başarıdan ötürü daha farklı hedeflere de hizmet ettiğimizden; disiplinli, huzuru bozmayacak, sahada bir eğitim kurumuna örnek olabilecek oyuncuları seçtik. Bu seneki hedefimiz play-off, devreyi ilk sekizde kapatıp Türkiye Kupası oynamak...Bunları başarırsak çok mutlu olacağız; işler de istediğimiz gibi gidiyor. Takımda yılbaşı yemeği yaptık. Atmosfer beni çok etkiledi. İçlerinde artık saha icinde değil saha dışında da görüşmeye başlamışlar. Çok da görülmeyecek bir hava var. Onun için takımdan bayağı ümitliyim...