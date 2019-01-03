Son dakika: Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan resmen ayrıldı

A Spor'un haberine göre Trabzonspor, 33 yaşındaki forvet Burak Yılmaz'ın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti.

Yarın Beşiktaş ile sözleşme imzalaması beklenen Burak Yılmaz, 2017'nin Ağustos ayında Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer edildi ve bordo mavili ekiple çıktığı 32 maçta 28 gol atıp 4 de asist yaptı.

Bugün, hazırlık kampı için Antalya'ya gelen Beşiktaş kafilesini karşılayan taraftarlar havalimanında Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratlarda bulunmuştu .

2006 ila 2008 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli oyuncu 6 gol kaydetti.