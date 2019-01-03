Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Son dakika: Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan resmen ayrıldı

Son dakika: , 'dan resmen ayrıldı

, 'ın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 21:31
Son dakika: Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan resmen ayrıldı

A Spor'un haberine göre Trabzonspor, 33 yaşındaki forvet Burak Yılmaz'ın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti.

Yarın Beşiktaş ile sözleşme imzalaması beklenen Burak Yılmaz, 2017'nin Ağustos ayında Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer edildi ve bordo mavili ekiple çıktığı 32 maçta 28 gol atıp 4 de asist yaptı.

Bugün, hazırlık kampı için Antalya'ya gelen Beşiktaş kafilesini karşılayan taraftarlar havalimanında Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratlarda bulunmuştu.

2006 ila 2008 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli oyuncu 6 gol kaydetti.

Mesut Özil'den Kabe örtüsüyle paylaşım

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan resmen ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN