Fenerbahçe Beko tam yol

THY Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı 96-87 yenerek üst üste 12. galibiyetini aldı. Kanarya, iki takımın da yüksek yüzdeyle sayı ürettiği ilk yarıyı 49-42 önde kapattı. İkinci yarının başında Guduric'ten gelen üst üste 3 üçlükle fark açıldı: 69-48.
Farkın etkisiyle konsantrasyonu düşen Fenerbahçe karşısında Hilliard, Shields ve Vildoza ile sayı üreten konuk ekip, 35. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 82-81.
Ancak Sloukas ve Guduric'in sayıları ile farkı tekrar açan sarı-lacivertliler maçtan 96-87 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de Melli 19, Vesely 15, Guduric 14, Sloukas ve Datome de 13'er sayı ile oynadı. SAVAŞTIK KAZANDIK
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, "İlk çeyrekte savunma tarafında biraz tembeldik, ikinci çeyrekten çok memnunum. Sonrasında fark inse de sonuçta 9 sayıyla kazandık. Savaştık ve kazandık, önemli olan buydu" dedi.