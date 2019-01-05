Fenerbahçe Beko tam yol

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı 96-87 yenerek üst üste 12. galibiyetini aldı. Kanarya, iki takımın da yüksek yüzdeyle sayı ürettiği ilk yarıyı 49-42 önde kapattı.Farkın etkisiyleAncak Sloukas ve Guduric'in sayıları ile farkı tekrar açan sarı-lacivertliler maçtan 96-87 galip ayrıldı.Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, "İlk çeyrekte savunma tarafında biraz tembeldik, ikinci çeyrekten çok memnunum. Sonrasında fark inse de sonuçta 9 sayıyla kazandık. Savaştık ve kazandık, önemli olan buydu" dedi.