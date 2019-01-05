James Harden racon kesti

BUGÜN NELER OLDU

James Harden'in başka bir seviyeye çıktığı maçta Houston Rockets, NBA'de son iki yılın şampiyonu G.S.Warriors'ı uzatmada 135-134 yendi. İlk devre coşan Warriors tam 70 sayı attı ve 17 sayılık farkı yakaladı. İkinci yarı Harden'ın önderliğinde Houston geri döndü ve 119- 119 ile maçı uzatmaya götürdü. Warriors, bitime 23.1 saniye kala, Curry'nin basketi ile 134-132 öne geçti. Ama önemli olan bundan önceki pozisyondu. Zira Kevin Durant saha dışından topu içeri çevirdi ve hakemler bunu atladı. Houston pozisyonun etkisi ile çok kötü hücum etti ve Harden'in elinde adeta bombaya dönüşen top Durant'in hamlesi ile dışarı çıktı. Bu sayede nefeslenen Houston bitime 5 saniye kala topu tekrar Harden'e verdi ve yıldız oyuncu üç rakibinin arasından attığı üçlükle sonucu belirledi. Harden 44 sayı, 15 asist ve 10 ribauntla oynadı.