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'dan farklı galibiyet

Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi on üçüncü hafta mücadelesinde Canik Belediye’yi 91-68 yendi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2019 15:53
Galatasaray'dan farklı galibiyet

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve ilk yarının son haftasında Galatasaray, sahasında Canik Belediyespor'u 91-68 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray 8. galibiyetini aldı, Canik Belediyespor 9. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Uğur Özen, Seyhan Topaloğlu, Dorukhan Kalyoncu

Galatasaray: Işıl Alben 6, Sinem Ataş 3, Şerife Alperi Onar 19, Grigalauskyte 12, Macaulay 7, İnci Güçlü 2, Eda Şahin 10, Nazlı Bircan Gökdemir 8, Mısra Albayrak 4, Sude Yılmaz 4, Farhiya Abdi 3, Jefferson 13

Canik Belediyespor: Deniz Çolakoğlu 15, Dilara Tongar 16, Gülşah Duman 11, Candide Öztürk 7, Holmes 16, Neslihan Demir, Betül Kutlu 3, İrem Yılmaz

1. Periyot: 27-16

Devre: 59-37

3. Periyot: 73-53

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Galatasaray'dan farklı galibiyet
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