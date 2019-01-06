Kartal deplasmanda uçtu

İlk çeyreği 21-12 geride geçen Beşiktaş, ilk yarıyı 42-48 önde tamamladı. Son çeyreğe 63-75 önde giden siyah-beyazlılar, salondan 82-95 galip ayrıldı.

Bu arada, karşılaşma, saniye göstergelerinde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle 11 dakikalık gecikmeyle başladı.

Salon: Menderes

Hakemler: Sami Özel, Yiğit Emre Şimşek, Serhat Dülker

Gündoğdu Adana Basketbol: Manolya Kurtulmuş 24, Marginean 24, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Fatmanur Karakaş 10, Sanem Gamze Zeren 1, Bensu Deniz Zereyak 2, Ervin 12, Sevgi Tonguç, Kübra Yiğit

Beşiktaş: Epoupa 14, Mitchell 41, Esra Erden Atacan 12, Bahar Çağlar 3, Kübra İmren Siyahdemir 5, Elif Bayram, Akhator 11, Nurcan Ceren Ciğerci 2, Nisa Yalçın 2, Mircheva 5, Hilal Bayraktar, Bahar Yapar

1. Periyot: 21-12

Devre: 42-48

3. Periyot: 63-75