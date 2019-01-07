4 için kıran kırana

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko'nun üst üste 12'nci galibiyetini aldığı THY Avrupa Ligi'nin 16. haftası da geride kaldı. Ligin ilk üç sırasında yer alan Fenerbahçe Beko, Real Madrid ve CSKA Moskova ile alt grup arasında matematiksel olarak önemli bir fark bulunmasa da otoriteler bu üç takımın arasına kimseyi almayacağı görüşünde.Şu anda 10 galibiyet, 6 yenilgi ile 4. sırada bulunan Anadolu Efes sadece 3 sayılık averajla Olympiakos'un 1 adım önünde.Bu ikiliyi 1 galibiyet eksiği ile Barcelona takip ediyor ki, hemen herkes 4. sıranın bu üç takımdan birinin olacağı görüşünde hemfikir. Bu iki rakibi ile ikinci yarıda Sinan Erdem'de karşılaşacak olması da Anadolu Efes için büyük bir avantaj olarak göze çarpıyor.Öncelikle 2019'da ilk beklentim finansal açıdan bütün takımların sezonu sağlıklı bir şekilde kapatması. Çünkü ligimiz için geçen sezondan itibaren gelen ağır bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Umarım bütün paydaşlar bunun tedavisi için ortam bir çözüm bulabilir.: eğer takviyeler yapılırsa Anadolu Efes'i o noktada zorlayacak ben Galatasaray ve Tofaş'ı görüyorum. Telekom ve Darüşşafaka da bunu başarabilir.Bu sezon Anadolu Efes'in kadro yapısındaki büyük değişiklik sahada oynadıkları basketbola da çok yansıdı.Ama bir ayak kısa kalıyor hep önemli maçlarda. Bence kısa rotasyonunu doğru oturttukları zaman ve ribaunt sorunlarını hallettiklerinde rakiplerini geride bırakarak Final Four'a kalacaklardır.Bu kural bence hemen 1-2 sene içinde verim alınabilecek bir olay değil. Ama gerek BGL ve gerekse de kulüplerin ellerindeki oyuncuları yetiştirme planları bu 5 yabancılı sistemi destekleyecektir. Çünkü şu an Türk oyuncular sahaya giriyor ama karar verme anlarında kilit isim rolünde değiller henüz. Bugün Panathinaikos ve Olympiakos'a baktığımızda Yunan oyuncuların karar noktalarındaki liderler olduğunu görebiliyoruz.