Bu artık Türkiye’nin projesi

BUGÜN NELER OLDU

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, kolejin İzmir Mavişehir'deki kampüsünde öğrenci, veli ve altyapı oyuncularıyla buluştu. Ligde haftayı Pınar Karşıyaka deplasmanında geçiren Bahçeşehir Koleji, maç öncesi altyapı lansmanı ve söyleşi için gittiği kampüste bando, meşale, tezahüratlar ve yoğun bir ilgi ile karşılandı. Coşkulu kalabalığı gören basketbolcular dans ve alkışlarla onlara eşlik ettiler. Öğrencilere destekleri için teşekkür eden Yücel,şeklinde konuştu. Başlattıkları altyapı hamlesinin giderek büyüdüğünü sözlerine ekleyen Yücel,ifadesini kullandı.Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Genel Menajeri Alpaslan Aydın da önemli bir projeleri olduğunu söyleyerek, "İzmir bizim için çok önemli! Birkaç yıl sonra A Takımımıza buradan iyi oyuncuların geleceğini çok iyi biliyoruz. İzmir'de altyapı yapılanmamız büyüyerek devam edecek. A Takım başarısı bizim için, evet, çok önemli ama en önemlisi altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularımızın başarısıdır. Hedefimiz biri İzmir'de diğeri de Samsun'da olmak üzere alt liglerde takım kurmak ve altyapı oyuncularımızı oynatmak" dedi.Konuşmaların ardından tek tek sahneye çağrılan oyuncular ise, tecrübelerini öğrencilere aktardı. Özellikle "Basketbolcu olmasaydın ne olurdun?" sorusuna Andy Rautins'in "Müzisyen olmak isterdim" cevabı büyük ilgi çekti. Bir öğrencinin "Maç toteminiz var mı?" sorusuna da Fatih Cantitiz, "Dua etmeden maça çıkmam" cevabını verdi. Takımın sayı lideri İspanyol oyun kurucu Colom da, "Ligin en skorer oyuncularından birisiniz. Bu gerçekten bir özel yetenek mi yoksa çok çalışarak mı bu kadar başarılı olabiliyorsunuz?" sorusunu "Başarımı takıma borçluyum. Onların desteği ile birlikte bu sayılara ulaşıyoruz. Biz bir aileyiz ve iyi bir takımız" şeklinde cevapladı.