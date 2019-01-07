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’nin kâbusu

döneminde 6’ncı kez Banvit’e konuk olan sarı-lacivertli ekip, 5’inci kez rakibine boyun eğdi

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Fenerbahçe’nin kâbusu
Tahıncıoğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko'yu konuk eden Banvit, normal süresi 66-66 sona eren mücadeleyi, ilk uzatma sonunda 83-78 galip tamamladı. Zeljko Obradovic, döneminde 6'ncı kez Bandırma ekibine konuk olan Kanarya, 5'inci kez parkeden mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekip adına Morgan 20, Neal 17, Perez 16, Moore da 12 sayıyla yıldızlaştı. Melli'nin 22, Ali Muhammed'in ise 16 sayısı, Fenerbahçe'yi ayakta tutmaya yetmedi. Banvit, normal sezonun 4'üncü galibiyetine imza atarken, lider Fenerbahçe ikinci yenilgisini aldı. Diğer sonuçlar: Afyon Belediye-Gaziantep Basketbol: 71-73, Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 103-77.
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Fenerbahçe’nin kâbusu
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