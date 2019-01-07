Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > "Pınar Karşıyaka'ya geldiğim için çok mutluyum"

"'ya geldiğim için çok mutluyum"

Tahincioğlu Süper Ligi ekiplerinden 'nın Anadolu Efes'ten kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği eski oyuncusu , yeşil-kırmızılı takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "İyi bir takım olduğumuza inanıyorum." dedi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 11:41
Pınar Karşıyaka'ya geldiğim için çok mutluyum

Birkan Batuk, yaptığı açıklamada, dünkü Bahçeşehir Koleji maçının ardından karmaşık duygular yaşadığını dile getirerek, "Buraya geldiğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Pınar Karşıyaka'da kendisine karşı duyulan sevgi ve güvenin farkında olduğunu kaydeden Birkan Batuk, şöyle konuştu:

"Herkese çok teşekkür ederim. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Dünkü karşılaşmada nasıl oynamamız gerektiğini gördük ve mücadelemizi tüm maçta sahaya koyduk. Müsabakaya iyi başlayamadık ama maçın sonunu çok iyi oynadık. Bizim için önemli bir galibiyet. Lige verilecek ara var, o süreçte daha iyi olacağımıza inanıyorum."

Basketbol kariyerine 2006-2007'de Alpella'da başladıktan sonra 2009-2012 yıllarında Pınar Karşıyaka'da mücadele eden Birkan Batuk, daha sonra Anadolu Efes'e transfer oldu. Bu süreçte 1 sene Darüşşafaka Doğuş'ta mücadele eden Birkan Batuk, tekrar Pınar Karşıyaka forması giydiği dünkü Bahçeşehir Koleji maçında 11 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Pınar Karşıyaka'ya geldiğim için çok mutluyum"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN