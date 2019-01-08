Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a patladı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda 79-58 mağlup etti. Anadolu Efes 11. galibiyetine ulaşırken, Zalgiris 10. kez mağlup oldu.

Çekişmeli geçen maçın ilk periyodunu Anadolu Efes, 16-14 önde geçti. Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Moerman ile etkili olan lacivert-beyazlı ekip, ilk yarıyı da 40-29 önde tamamladı.

Anadolu Efes, maçın ikinci yarısında da hücumda ve savunmada etkili oyununu sürdürdü. Mücadelenin üçüncü periyodunu 63-45 önde geçen lacivert-beyazlı takım, karşılaşmayı da 79-58 kazandı.