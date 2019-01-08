Olaylı maçı Darüşşafaka kazandı

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın son maçında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Türk Telekom'u 94-87 yendi. Daçka, 6. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 4. kez mağlup oldu. Maçın 38. dakikasında Daçkalı Ender Arslan'ın Michael Eric'e yaptığı faul sonrası ortam gerildi. Nijeryalı Eric önce iterek Ender'i yere düşürdü, ardından Metin Türen'e kafa attı. Oyuncular ve teknik heyetler kavgayı güçlükle yatıştırdı. Protokol tribünüyle Telekomlu oyuncular arasındaki tartışmaların bitmesiyle yaklaşık 20 dakika sonra oyun sürdü. Kafa atan Eric ise diskalifiye edildi.