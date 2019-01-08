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Terörist ’e sert yanıt

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Terörist Enes Kanter’e sert yanıt
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hayati tehlikesinin olduğu gerekçesiyle İngiltere'ye gitmediği yönünde açıklama yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi NBA oyuncusu Enes Kanter'e sert tepki gösterdi. Türkoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "FETÖ elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter'in Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını, 'Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için Londra'daki maça katılmayacağı' şeklindeki asılsız ifadelerini esefle karşıladım. Biz biliyoruz ki kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir. Bu uzun zamandır bilinen bir gerçekken, söz konusu şahıs akıl yoksunu gerekçelerle gündeme gelmeye çabalamaktadır. Bu tip söylemler Kanter'in Türkiye'ye yönelik yürüttüğü siyasi karalama kampanyasının ve spor hayatında gösterdiği çelişkileri kapatarak kendine önem atfettirme çabalarının bir örneğidir."
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Terörist Enes Kanter’e sert yanıt
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