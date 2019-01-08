Terörist Enes Kanter’e sert yanıt

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Basketbol Federasyonu BaşkanıTürkoğlu,Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "FETÖelebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter'inTürkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını,'Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğuiçin Londra'daki maça katılmayacağı' şeklindeki asılsızifadelerini esefle karşıladım.Bu uzun zamandır bilinen bir gerçekken,söz konusu şahıs akıl yoksunu gerekçelerle gündemegelmeye çabalamaktadır. Bu tip söylemler Kanter'inTürkiye'ye yönelik yürüttüğü siyasi karalama kampanyasınınve spor hayatında gösterdiği çelişkileri kapatarakkendine önem atfettirme çabalarının bir örneğidir."