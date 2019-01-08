Terörist Enes Kanter’e sert yanıt

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hayati tehlikesinin olduğu gerekçesiyle İngiltere'ye gitmediği yönünde açıklama yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi NBA oyuncusu Enes Kanter'e sert tepki gösterdi.
Türkoğlu,
Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "FETÖ
elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter'in
Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını,
'Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu
için Londra'daki maça katılmayacağı' şeklindeki asılsız
ifadelerini esefle karşıladım. Biz biliyoruz ki kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir.
Bu uzun zamandır bilinen bir gerçekken,
söz konusu şahıs akıl yoksunu gerekçelerle gündeme
gelmeye çabalamaktadır. Bu tip söylemler Kanter'in
Türkiye'ye yönelik yürüttüğü siyasi karalama kampanyasının
ve spor hayatında gösterdiği çelişkileri kapatarak
kendine önem atfettirme çabalarının bir örneğidir."