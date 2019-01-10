Darüşşafaka, CSKA Moskova duvarına çarptı

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen, evinde konuk ettiği CSKA Moskova'ya 80-65 yenildi. Daçka hücumlarını sertlikle karşılayan konuk takım, ilk 7 dakikada 15 sayı bulurken, temsilcimiz sadece 4 sayı attı. Daçka, Oğuz Savaş'ın oyuna girmesiyle hücum etkinliğini arttırsa da devreye Rus ekibi 44-44 önde gitti. İkinci yarıda da skor üretmekte zorlanan Darüşşafaka, rakibin farkı 20 sayıya çıkarmasına engel olamayınca mücadeleyi 80-65 kaybetti ve 15. mağlubiyetini aldı. Diğer sonuçlar: FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit-Ventspils: 78-63, FIBA Avrupa Kupası: Pınar Karşıyaka- Priştine: 107-85.