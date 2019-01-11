Anadolu Efes 12’den vurdu

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası Anadolu Efes'e yaradı. Salı günü Litvanya'da Zalgiris'e fark atan lacivert- beyazlılar, dün de Fenerbahçe'nin 12 maçlık galibiyet serisine son veren Khimki'yi devirdi ve 4. sıradaki yerini korudu. İlk periyodu 23-16 önde tamamlayan Efes ikinci periyotta farkın erimesine engel olamasa da devreyi 36- 34 önde tamamladı. İkinci yarıya üçlük isabetleri ile başlayan tenmsilcimiz 28. dakikada 57-40'ı buldu. Khimki 34. dakikada farkı 6'ya kadar indirdi: 70-64. Efes farkı tekrar çift hanelere çekti ve maçtan da 81-72 galip ayrılarak, üst üste üçüncü maçını kazanıp galibiyet sayısını da 12'ye çıkardı.