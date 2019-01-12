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All Star’lar belli oldu

Giriş Tarihi: 12.1.2019
All Star’lar belli oldu
Tahincioğlu All-Star 2019'da mücadele edecek isimler belli oldu. Red Bull'un internet sitesi www.redbull.com'dan yapılan oylamaya göre Avrupa Karması'nda Darüşşafaka Tekfen'den Kartal Özmızrak, Anadolu Efes'ten Doğuş Balbay, Adrien Moerman, Bahçeşehir Koleji'nden Emir Preldzic ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Semih Erden maça ilk 5'te çıkacak. Asya Karması'nın ilk 5'i ise Fenerbahçe Beko'dan Ali Muhammed, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'dan Alp Karahan, Banvit'ten Şehmus Hazer, Türk Telekom'dan Kenny Gabriel ve Pınar Karşıyaka'dan Assem Ahmed Mohamed Marei'den oluştu.
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All Star’lar belli oldu
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