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deplasmanda kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında , deplasmanda 'u 90-73 yendi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019 15:57
Fenerbahçe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında OGM Ormanspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 73-90 galip ayrılan sarı lacivertliler, 11. galibiyetine imza attı ve üçüncü sırada yer aldı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ozan Gönen, Sedef Yarıcı

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe, Gardner 23, Özge Kavurmacıoğlu 6, Henry 19, Mitchell 19, Naile Çırak 2, Damla Gezgin, Ruzickova 2, Miray Şahin 2

Fenerbahçe: Ayşe Cora 19, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughin 3, Verameyenka 16, Hartley 10, Plum 22, Özge Yavaş, Tuğçe Canıtez 11, Tilbe Şenyürek 7, Esra Ural Topuz, Merve Arı

1. Periyot: 20-24

Devre: 32-49

3. Periyot: 58-71

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Fenerbahçe deplasmanda kazandı
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