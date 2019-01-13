Fenerbahçe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında OGM Ormanspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 73-90 galip ayrılan sarı lacivertliler, 11. galibiyetine imza attı ve üçüncü sırada yer aldı.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ozan Gönen, Sedef Yarıcı
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe, Gardner 23, Özge Kavurmacıoğlu 6, Henry 19, Mitchell 19, Naile Çırak 2, Damla Gezgin, Ruzickova 2, Miray Şahin 2
Fenerbahçe: Ayşe Cora 19, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughin 3, Verameyenka 16, Hartley 10, Plum 22, Özge Yavaş, Tuğçe Canıtez 11, Tilbe Şenyürek 7, Esra Ural Topuz, Merve Arı
1. Periyot: 20-24
Devre: 32-49
3. Periyot: 58-71