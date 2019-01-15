Dusko Ivanovic: İkinci yarıda rakibin oyununu bozduk ve kazandık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ivanovic, maça iyi başlayamadıklarını belirterek, "Maç başında bir türlü ritim bulamadık. Çok top kaybettik. İyi oynamadık. Ancak ikinci yarıda tam saha baskıyla çok sayıda top kazandık. Maçı da çevirmeyi başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Ivanovic, bir basın mensubunun "İlk yarı ile ikinci yarıdaki oyun farkının siyah ile beyaz kadar farklı olmasının sebebi neydi?" sorusuna ise "Farkın sebebi topa baskı yapmamızdı. İlk yarıda rakibin kendi oyununu oynamasına izin verdik. İkinci yarı onların oyununu bozduk ve bu skor ortaya çıktı." cevabını verdi.

GİATRAS: "HAK ETTİĞİMİZ BİR FARKLI YENİLGİ ALDIK"

Promitheas Başantrenörü Makis Giatras, ikinci yarı kötü oynayarak hak ettikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını ifade etti.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını anlatan Giatras, "Maç takvimimiz oldukça zor. Kısa süre önce Yunanistan liginde Olympiakos'a karşı oynadık. Yorgun ve küçük sakatlıkları olan oyuncularımız var. Bu durumun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. İlk yarı iyiydik. İkinci yarı rakibimiz daha çok fiziksel savunma yaparak oynadı." şeklinde görüş belirtti.

Giatras, ikinci yarıda çok sayıda top kaybettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Fazla sayıda dış şuta izin verdik. Hak ettiğimiz bir farklı yenilgi aldık. Yunanistan'dan gelen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Onları üzdük ancak bunu telafi edeceğiz. Beşiktaş'ı tebrik ederim."