Yıldızlarla dans

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı geride kaldı ve sıra geldi All-Star heyecanına... Tahincioğlu All-Star 2019, pazar günü İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek. Saat 14.00'te başlayacak organizasyonda Avrupa ve Asya karmaları karşılaşacak. Ayrıcave'nda basketbolcular rekabet ve eğlenceyi buluşturacak. Avrupa Karması'nı Anadolu Efes Başantrenörü, Asya'yı ise Türk Telekom Başantrenörüçalıştıracak. Takımların ilk 5'leri'da yapılan halk oylaması sonucu belirlendi. Smaç yarışmasında 4 isim var:(Anadolu Efes),(Gaziantep Basketbol),(Pınar Karşıyaka),(Türk Telekom). Üç sayı yarışmasında ise(Anadolu Efes),(Bahçeşehir Koleji),(Beşiktaş Sompo Japan),(Fenerbahçe Beko),(Galatasaray),(Tofaş) ve(Türk Telekom) mücadele edecekler.ÜRKIYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolseverleri All-Star 2019'a davet etti. Türkoğlu,mesajını verdi.forma giyen tek kadın basketbolcu Adrian Vickers idi. O dönem Fenerbahçe'de oynayan ABD'li basketbolcu, ilk All Star'ın düzenlendiği 1990 yılında yabancılar takımında yer almış ve Murat Evliyaoğlu'na yaptığı blokla hafızalara kazınmıştı.organizasyona unutulmaz smaçlarıyla damga vuran isimdi. Özellikle serbest atış çizgisinden sıçrayıp, topu bacak arasından geçirdikten sonra yaptığı smaç hala akıllardadır. White 2013'te de NBA All-Star smaç yarışmasında kendisini göstermişti.AVRUPAErgin Ataman (Anadolu Efes)Adrien Noerman (Anadolu Efes)Doğuş Balbay (Anadolu Efes)Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji)Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen)Semih Erden (İBBSK)Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes)Devin Williams (Arel Ünv. Büyükçekmece)Quino Colom (Bahçeşehir Koleji)Jason Rich (Beşiktaş Sompo Japan)Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan)Aaron Harrison (Galatasaray)Göksenin Köksal (Galatasaray)ASYABurak Gören (Türk Telekom)Alp Karahan (Adatıp Sakarya BŞB)Şehmus Hazer (Banvit)Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko)Assem Marei (Pınar Karşıyaka)Kenny Gabriel (Türk Telekom).Cevher Özer (Afyon Belediyespor)Joffrey Lauvergne (Fenerbahçe Beko)Marko Guduric (Fenerbahçe Beko)Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol)Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka)Berkan Durmaz (Tofaş)Sylven Landesberg (Türk Telekom)İlk All-Star 1990 yılında düzenlendi ve 1996'ya kadar kesintisiz devam etti. 9 yıllık aradan sonra 2005'te tekrar sahne alan organizasyon bir daha durmadı. Bazı All-Star maçları Türkler ve Yabancılar arasında, bazıları ise Avrupa ve Asya karmaları arasında oynandı. Bugüne kadarki tüm All-Star'larda alınan sonuçlar ve MVP seçilen isimler şöyle: