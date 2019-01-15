Yıldızlarla dans

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı geride kaldı ve sıra geldi All-Star heyecanına... Tahincioğlu All-Star 2019, pazar günü İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek. Saat 14.00'te başlayacak organizasyonda Avrupa ve Asya karmaları karşılaşacak. Ayrıca Tahincioğlu Smaç Yarışması, ING Bank 3 Sayı Yarışması
ve LeasePlan Yetenek Yarışması
'nda basketbolcular rekabet ve eğlenceyi buluşturacak. Avrupa Karması'nı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman
, Asya'yı ise Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören
çalıştıracak. Takımların ilk 5'leri Redbull.com
'da yapılan halk oylaması sonucu belirlendi. Smaç yarışmasında 4 isim var: Onuralp Bitim
(Anadolu Efes), Shaq McKissic
(Gaziantep Basketbol), Chris Evans
(Pınar Karşıyaka), Kenny Gabriel
(Türk Telekom). Üç sayı yarışmasında ise Rodrigue Beaubois
(Anadolu Efes), Andy Rautins
(Bahçeşehir Koleji), Can Maxim Mutaf
(Beşiktaş Sompo Japan), Marko Guduric
(Fenerbahçe Beko), Malik Harrison
(Galatasaray), Yiğit Arslan
(Tofaş) ve Sylven Landesberg
(Türk Telekom) mücadele edecekler. "BASKETBOLUN TÜM RENKLERİ ALL-STAR'DA OLACAK"
ÜRKIYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolseverleri All-Star 2019'a davet etti. Türkoğlu, "Tahincioğlu All-Star, basketbolun ne kadar eğlenceli ve dinamik bir spor olduğunu da gösteren, yılın merakla beklenen etkinliği. Harika bir atmosferde her yaştan insanla, basketbol coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. All-Star 2019 şöleninin bir parçası olacak basketbolseverlere, koçlara, oyunculara, sponsorlarımıza ve tüm diğer paydaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Basketbolun tüm renklerini aynı anda deneyimleyeceğimiz, keyifli bir All-Star için Sinan Erdem Spor Salonu'nda buluşmak üzere"
mesajını verdi. ALL STAR'DA İKİ UNUTULMAZ İSİM
ADRİAN VİCKERS ALL-STAR'DA
forma giyen tek kadın basketbolcu Adrian Vickers idi. O dönem Fenerbahçe'de oynayan ABD'li basketbolcu, ilk All Star'ın düzenlendiği 1990 yılında yabancılar takımında yer almış ve Murat Evliyaoğlu'na yaptığı blokla hafızalara kazınmıştı. JAMES WHİTE 2008'DEKI
organizasyona unutulmaz smaçlarıyla damga vuran isimdi. Özellikle serbest atış çizgisinden sıçrayıp, topu bacak arasından geçirdikten sonra yaptığı smaç hala akıllardadır. White 2013'te de NBA All-Star smaç yarışmasında kendisini göstermişti. EDİS COŞTURACAK All-Star maçının devre arasında, pop müziğin sevilen sanatçısı Edis bir konser verecek. Ayrıca milli cimnastikci Ayşe Begüm Onbaşı da bir gösteri sergileyecek.
AVRUPA KARMASI KADROSU Koç:
Ergin Ataman (Anadolu Efes) İlk 5:
Adrien Noerman (Anadolu Efes)
Doğuş Balbay (Anadolu Efes)
Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji)
Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen)
Semih Erden (İBBSK) Diğer Oyuncular:
Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes)
Devin Williams (Arel Ünv. Büyükçekmece)
Quino Colom (Bahçeşehir Koleji)
Jason Rich (Beşiktaş Sompo Japan)
Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan)
Aaron Harrison (Galatasaray)
Göksenin Köksal (Galatasaray)
ASYA KARMASI KADROSU Koç:
Burak Gören (Türk Telekom) İlk 5:
Alp Karahan (Adatıp Sakarya BŞB)
Şehmus Hazer (Banvit)
Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko)
Assem Marei (Pınar Karşıyaka)
Kenny Gabriel (Türk Telekom). Diğer Oyuncular:
Cevher Özer (Afyon Belediyespor)
Joffrey Lauvergne (Fenerbahçe Beko)
Marko Guduric (Fenerbahçe Beko)
Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol)
Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka)
Berkan Durmaz (Tofaş)
Sylven Landesberg (Türk Telekom) ALL-STAR'A KISA BAKIŞ
İlk All-Star 1990 yılında düzenlendi ve 1996'ya kadar kesintisiz devam etti. 9 yıllık aradan sonra 2005'te tekrar sahne alan organizasyon bir daha durmadı. Bazı All-Star maçları Türkler ve Yabancılar arasında, bazıları ise Avrupa ve Asya karmaları arasında oynandı. Bugüne kadarki tüm All-Star'larda alınan sonuçlar ve MVP seçilen isimler şöyle: