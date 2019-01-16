Beşiktaş Sompo Japan hesabı farklı kesti: 96-74

BUGÜN NELER OLDU

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan D Grubu 11. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Promitheas'ı 96-74 yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 6. galibiyetini aldı. Grubun 4. haftasında Promitheas'a deplasmanda 8 sayı (80-72) farkla kaybeden Kartal, rövanşı 22 sayı farkla kazanarak olası puan eşitliğinde ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi. Beşiktaş'ta 17 atan Pressey maçın en skorer ismi olurken, galibiyette önemli rol oynadı. Buva 14, Rich de 13 sayıyla Kartal'ı uçuram isimler oldu.