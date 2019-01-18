Bir maçta 106 üçlük attılar

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NBA'DE Houston Rockets- Brooklyn Nets maçında uzatma ile birlikte iki takım tam 106 üçlük denedi ve bu alanda NBA rekoru kırdı. Houston 70 denemede 23 isabet bulurken konuk ekip de 36 atışta 16 kez başarılı oldu. Bir maçta en fazla üçlük deneyen (70) takım olan Houston, Washington maçındaki 26 üçlük isabetiyle NBA rekorunu da elinde bulunduruyor. Nets'in 145-142 kazandığı maçta Houston'ın yıldızı James Harden'in muhteşem performansı ise galibiyete yeterli olmadı. Bir önceki maçta Memphis'e 57 sayı atan Harden, bu karşılaşmada 58 sayı ile sezonun en yüksek skoruna ulaştı (rekoru 60 sayı). Harden son 18 maçta en az 30 sayı attı ve son 12 maçın 9'unda da en az 40 sayıyı gördü.