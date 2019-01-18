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Gerçek ‘’ kazandı!

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Gerçek ‘Kanarya’ kazandı!
F.Bahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Herbalife Gran Canaria'yı İspanya'da 82-64 devirip 17. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-19 önde kapatan sarılacivertliler, 2'nci periyotta farkı artırarak devreyi 44-32 galip tamamladı. 3'üncü periyotta ev sahibi takım, etkili bir oyun sergileyince 56-51'lik skorla farkı 5 sayıya kadar indirdi. Ancak son periyotta sazı yeniden eline alan Kanarya, sahadan 82-64'lük skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada, Kalinic 16, Vesely 13 ve Slouskas 11 sayı ile Fenerbahçe'nin en skorer oyuncuları oldu.
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Gerçek ‘Kanarya’ kazandı!
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