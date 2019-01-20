All-Star 2019'da Yetenek Yarışması'nın galibi belli oldu

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu kapsamında düzenlenen LeasePlan Yetenek Yarışması'nda Darüşşafaka Tekfen'den Doğuş Özdemiroğlu birinci oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Yetenek Yarışması'na Banvit'ten Şehmus Hazer, Darüşşafaka Tekfen'den Doğuş Özdemiroğlu, Galatasaray'dan Hasan Emir Gökalp, Pınar Karşıyaka'dan Berke Aygündüz ve Türk Telekom'dan Yunus Emre Sonsırma katıldı.

Yarışma için hazırlanan parkuru en kısa sürede tamamlayan Berke Aygündüz ve Doğuş Özdemiroğlu finale yükseldi. Final aşamasında parkuru 26 saniyede tamamlayan Doğuş Özdemiroğlu yarışmada birinciliği elde etti.

Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde Doğuş Özdemiroğlu 15 bin liralık temsili hediye çekini aldı.