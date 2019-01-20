Beşiktaş'tan 33 sayı fark

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig'in 15. haftasında Kırçiçeği Bodrum Basketbol ile karşılaştı.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 25-5 önde geçen siyah beyazlı takım, ilk yarıyı 43-25 önde tamamladı. Son çeyreğe 71-42 önde giden Beşiktaş, salondan 94-61 galip ayrıldı.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Murat Danışan, Dorukhan Kalyoncu
Beşiktaş: Bahar Yapar 8, Epoupa 10, Mircheva 10, Elif Bayram 5, Akhator 5, Hilal Bayraktar 5, Nurcan Ceren Ciğerci 2, Melek Uzunoğlu 14, Esra Erden Atacan 6, Kübra İmren Siyahdemir 5, Mitchell 24
Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 9, Beril Albayrak 13, Begüm Taşkın 3, Deniz Ataer 2, Banks 25, Halime Vural, Kübra Turan 5, Aycan Birgül Aktaş 4,
1. Periyot: 25-5
Devre: 43-25
3. Periyot: 71-42