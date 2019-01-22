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Son kurban

Giriş Tarihi: 22.1.2019
Son kurban Bartzokas
THY Avrupa Ligi'nde başantrenör kıyımı devam ediyor. Ligde geride kalan 19 maçta görevden alınan son isim Khimki'nin Yunan başantrenörü Georgios Bartzokas oldu. Avrupa Ligi'nde 19 maçta 7 galibiyet, 12 yenilgi alan Khimki'de göreve Rimas Kurtinaitis geçti. Khimki'den önce Gran Canaria, Maccabi FOX, Buducnost, Darüşşafaka ve Baskonia'da başantrenörler değişmişti.

2013'te Olympiakos ile Avrupa Ligi'ni kazanan Bartzokas, Lokomotiv Kuban ile Dörtlü Final oynamış ve daha sonra Barcelona'yı çalıştırmıştı.
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Son kurban Bartzokas
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