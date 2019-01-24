CANLI | Fenerbahçe Beko - Olympiakos

THY Avrupa Ligi'nde zirvede bulunan Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmada Luigi Lamonica-Matej Boltauzer-Carlos Peruga hakem üçlüsü düdük çalacak.

Bu sezon oynadığı 19 maçta 17 galibiyet alan temsilcimiz THY Avrupa Ligi'nde zirvede bulunuyor. Sezona David Blatt yönetiminde başlayan Olympiakos ise 19 maçta aldığı 12 galibiyetle 5. sırada.

14.8 sayı ve 5.9 ribaund ortalamalarıyla THY Avrupa Ligi'nin en önemli oyuncularından biri olan Fenerbahçe'nin Çek yıldızı Jan Vesely 22.1 verimlilik puanı ortalamasıyla turnuvanın bu alanda en başarılı takımı olarak göze çarpıyor. Yunan ekibinin Sırp pivotu Nikola Milutinov ise 8.3 ortalamayla takımının en çok ribaund alan ismi konumunda. 2015 NBA Draftı'nda San Antonio Spurs tarafından 26. sırada seçilen Milutinov bu sezon çıktığı 17 maçta 11 sayı ortalaması yakaladı.

İki takım arasında 2016-17 sezonunda oynanan final maçında temsilcimiz rakibini 80-64'lük skorla mağlup ederek tarihinde ilk kez THY Avrupa Ligi şampiyonu olmuştu.