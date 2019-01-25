Evde ders verilir!

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Olympiakos'u 90-75 yenerek 18. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.ilk çeyreği 21-15 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe Timma'nın dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla başlayan Yunan ekibi 14. dakikada eşitliği yakaladı:İkinci yarıda hücum ritmini artıran F.Bahçe, Guduric ve Ali Muhammed'in sayılarıyla 35. dakikada farkı 14 sayıya (77-63) taşıdı. Skor üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 90-75 kazanmayı başardı.FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde F.Bahçe deplasmanda Sopron Basket'i 84-80 yenip 7. galibiyetini aldı. EuroCup 16 Turu ilk maçında G.Saray ise DVTK Miskolc'ü 77-76 devirdi. Aynı kupada Çukurova Belediye, Beşiktaş'ı 65-73 yenip avantajı kaptı.