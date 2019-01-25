Golden State Warriors seriye bağladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Washington Wizards'ı 126-118 mağlup etti.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Deplasmanda Washington Wizards'ı 126-118 yenen Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, üst üste 9. galibiyetini elde etti.
Stephen Curry'nin 38 sayıyla galibiyette önemli rol oynadığı Warriors'ta Kevin Durant 21, DeMarcus Cousins 17 sayılık katkı sağladı.
Ev sahibi ekipte Bradley Beal 22 sayı, 10 ribaunt, Tomas Satoransky 20 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 122-116
Washington Wizards-Golden State Warriors: 118-126
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 106-120
Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 105-120