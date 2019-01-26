NBA All-Star’da ilk 5’ler ve kaptanlar belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

2019 NBA All-Star'ın ilk 5'leri belli olurken, Batı'nın kaptanlığını LeBron James, Doğu'nun kaptanlığını ise Antetokounmpo yapacak. Batı Konferansı'nın ilk 5'inde LeBron James (L.A. Lakers), Kevin Durant, Stephen Curry (G.S. Warriors), James Harden (Houston Rockets) ve Paul George (O.C.Thunder) yer aldı. Doğu'nun ilk 5'ine ise Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) seçildiler.