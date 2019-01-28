Galatasaray büyük oynadı son gülen Efes oldu

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, 14 sayı geri düştüğü maçta Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82 yendi. İlk yarıda agresif savunması ve ribauntlardaki üstünlüğü ile Efes'i oyuna sokmayan Aslan, soyunma odasına 49-37 üstün gitti.Efes, bu avantajı kullanıp farkı tek hanelere indirdi (60-67) ve final bölümününde de Beaubois ve Moerman'ın üçlükleri ile parkeden 92-82 galip ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, son bölümde 7 üçlük denemesinde 6 isabet bulurken,Diğer sonuçlar: Arel Üniversitesi Büyükçekmece-Banvit: 71-100, Afyon Belediye Spor Kulübü-Bahçeşehir Koleji: 70-80.