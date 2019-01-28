Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 68-60 mağlup ederek, ligde 13. galibiyetini aldı. İlk periyodu Galatasaray 17-16 önde bitirse deİkinci yarıya 7-0'lık seri ile giren Fenerbahçe, farkı 10'a çıkarsa da Jefferson'ın üçlükleri ile geri dönen Galatasaray, son çeyreğe 48-47 galip girdi.Son anlarda G.Saray Başantrenörü Efe Güven ve Fenerbahçe benchi arasında gerginlik yaşandı. Beşiktaş da deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 94-64 yendi.