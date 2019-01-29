Bahçeşehir’den siftah

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi galibiyeti ile kapatan Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıya da Afyon Belediyespor deplasmanında 80-70 kazanarak başladı. Bu sonuç aynı zamanda Bahçeşehir Koleji'nin deplasmandaki ilk galibiyeti oldu. Afyon'da 25 sayı ile Bahçeşehir Koleji'nin en skoreri olan yeni transfer Manny Harris, ligde 5 maç sonunda 23.4 sayı ortalaması tutturdu.Andy Rautins de 4 üçlük isabeti bulduğu maçı 16 sayı ile tamamladı. ABD'li oyuncu aynı zamanda 15 maçta 3.93 ortalama ile ligin en iyi üçlük atan ismi unvanına sahip. Quino Colom da 14 maçta 2.64 isabetle Rautins'in arkasında ikinci sırada.