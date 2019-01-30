Banvit'in serisi 4 maça çıktı

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında Banvit, deplasmanda Polonya temsilcisi Anwil'i 95-84 mağlup etti.
Mistrzow Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 29-19 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-39 üstün gitti.
Anwil'in 67-61 önde girdiği son çeyrekte rakibini 13 sayıda tutan Banvit, skorda 80-80 eşitliği sağlayarak maçı uzatmaya götürdü.
Uzatma bölümünde üstün performansını sürdüren Banvit, salondan 95-84 galip ayrıldı.
Turuncu-yeşilliler, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı daha önce garantilemişti.