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'in serisi 4 maça çıktı

, A Grubu 13. maçında Polonya ekibi 'i 95-84 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 23:18
Banvit'in serisi 4 maça çıktı

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında Banvit, deplasmanda Polonya temsilcisi Anwil'i 95-84 mağlup etti.

Mistrzow Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 29-19 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-39 üstün gitti.

Anwil'in 67-61 önde girdiği son çeyrekte rakibini 13 sayıda tutan Banvit, skorda 80-80 eşitliği sağlayarak maçı uzatmaya götürdü.

Uzatma bölümünde üstün performansını sürdüren Banvit, salondan 95-84 galip ayrıldı.

Turuncu-yeşilliler, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı daha önce garantilemişti.

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Banvit'in serisi 4 maça çıktı
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