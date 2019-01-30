Pınar Karşıyaka turu garantiledi

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu 5. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Alman ekibi s.Oliver Würzburg'a 104-91 mağlup oldu.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu sonuca rağmen grubun diğer mücadelesinde Macar ekibi Szolnoki Olaj'ın Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi 89-76 mağlup etmesiyle son karşılaşmalar öncesinde grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırmayı garantiledi.

Karşılaşmanın ilk 2 dakikasını 6-2 önde geçen rakibi karşısında 9-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 11-6 öne geçtiği müsabakada Marei ve Berk Uğurlu'nun sayılarıyla farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 16-8. Karşıyaka, Hulls ve Koch'un 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı azaltan ev sahibi ekip karşısında ilk periyodu 29-27 önde bitirdi.

İkinci periyoda Hulls'un sayılarıyla başlayan Alman ekibi 13. dakika içinde 34-32 üstünlük kurduğu ve etkili olduğu periyotta devrenin bitimine 2 dakika 21 saniye kala farkı 10 sayıya çıkardı: 51-41. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip devreyi 12 sayı farkla 56-44 üstün tamamladı.

Üçüncü periyoda da etkili başlayan s.Oliver Würzburg, 26. dakikada Obiesie'nin 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya çıkardı: 69-53. Alman ekibi periyodu da 81-62 önde geçti.

Son periyotta üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, müsabakadan 104-91 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'da Almanya'ya getirilmeyen Kameron Chatman'in yanı sıra sakatlığı bulunan Erdi Gülaslan forma giymedi.

SALON: s.Oliver Arena

HAKEMLER: Ivan Milicevic (Bosna Hersek), Ville Selkee (Finlandiya), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

S.OLİVER WÜRZBURG: Bowlin 8, Cooks 8, Wells 4, Obiesie 15, Richter 9, Hadenfeldt 3, Hulls 18, Koch 18, Loesing 7, Olaseni 14

PINAR KARŞIYAKA: Berk Uğurlu 14, Henry 16, Birkan Batuk 9, Evans 15, Marei 9, Walker 8, Berke Aygündüz 7, Egemen Güven 7, İlkan Karaman 6

1. PERİYOT: 27-29

DEVRE: 56-44

3. PERİYOT: 81-62

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 35.11 Loesing (s.Oliver Würzburg)