CANLI | Bayern Münih - Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 21. maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. TSİ 22.30'da başlayacak ve Audi Dome Arena'da oynanacak karşılaşmada Sasa Pukl-Emilio Perez-Rain Peerandi hakem üçlüsü düdük çalacak Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Bu sezon çıktığı 20 maçta 18 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'da, takımın en büyük kozu Jan Vesely sağ dizinden geçirdiği menisküs operasyonu nedeniyle Almanya deplasmanında forma giyemiyor.

5 maçlık deplasman maçının ardından seyircisi önünde sahaya çıkan Bayern Münih, bu sezon çıktığı 20 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. THY Avrupa Ligi'nde 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilkyarısında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, evinde rakibini 88-84 mağlup etmişti.

Vesely'nin yokluğunda 11.6 sayı ve 4.7 asist ortalamalarıyla oynayan Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas takımın en önemli silahı olarak öne çıkıyor. Nikola Kalinic 9.2, Marko Guduric 8.8 ve Joffrey Lauvergne 8.3 sayı ortalamalarıyla oynuyor.

Alman ekibinde takımın en önemli skor silahı 13.9 ile 2.03'lük forvet Derrick Williams. ABD'li oyuncuyu 10.8 ile Nihad Djedovic ve 10.5 ile Vladimir Lucic takip ediyor.