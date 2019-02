All-Star gözyaşları!

BUGÜN NELER OLDU

NBA'de All Star kadroları açıklansa da tartışmalar bitmiyor. Özellikle Luka Doncic'in Doğu'da kendisine yer bulamaması tepki çekerken seçimlere bir eleştiri de Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'ten geldi. Ligin en iyi savunmacılarından biri olan ve hücumda da 15.9 sayı, 12.8 ribaunt ortalamalarının yanısıra maç başına 6.1 perdeleme asisti yapan Gobert buna rağmen All-Star seçilemeyince tepki gösterdi. Konu ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamayan Gobert, "Bunun saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Her koç savunmanın altını çiziyor. Her gün savunma hakkında konuşuyor. Ama iş oylamaya geldiğinde ligin en iyisini ödüllendirmiyor. Birçok çocuk bu oyunu izliyor. Onlara bir bakıma savunmanın önemli olmadığını, kazanmanın önemli olmadığını anlatıyorsunuz. Savunmayı hücum kadar satamıyorsunuz. Bu bir iş ve problem değil. Ancak olay organizasyona ve kazanmaya geldiğinde bunun hakkını vermelisiniz" dedi.