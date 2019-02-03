Fenerbahçe farklı kazandı

Müsabakada pota altından sayılar üreten Türk Telekom karşısında Kalinic ve Sinan Güler'le üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 10-9 üstün geçti. Melli'nin sayılarıyla 10-0'lık seri yakalayan ve 9. dakikada farkı çift hanelere (20-9) çıkaran sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 24-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Stimac'la sayılar bulan Türk Telekom'a Melli'nin kaydettiği basketlerle karşılık veren Fenerbahçe Beko, 17. dakikada farkı 16 sayıya (33-17) taşıdı. Lauvergne'in pota altından ürettiği sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 41-24 üstün gitti.

Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başladı. Savunmada direnci düşen Fenerbahçe Beko karşısında Redding'le arka arkaya sayılar bulan Türk Telekom, Landesberg'in serbest atışlardan kaydettiği basketlerle 25. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 48-40. Hem savunmada hem de hücumda ritmini artıran sarı-lacivertli ekip, Sloukas'ın etkili oyunuyla farkı açtı ve final periyoduna 62-50 önde girdi.

Son çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 33. dakikada farkı 20 sayıya (70-50) taşıdı. Ahmet Düverioğlu ile Sloukas'ın kaydettiği sayılarla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 87-64 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Halil Baldemir, Halit Can Cihan

Fenerbahçe Beko: Sinan Güler 8, Melih Mahmutoğlu 7, Kalinic 9, Melli 19, Ahmet Düverioğlu 8, Sloukas 16, Lauvergne 9, Guduric 6, Ali Muhammed 5

Türk Telekom: Ender Arslan 2, Campbell 3, Landesberg 20, Metin Türen 3, Stimac 20, Yunus Emre Sonsırma 9, Nusret Yıldırım, Polat Kaya, Gabriel, Redding 7

1. Periyot: 24-11

Devre: 41-24

3. Periyot: 62-50

Diskalifiye: 34.39 Kalinic (Fenerbahçe Beko)

Beş faulle çıkan: 37.00 Redding (Türk Telekom)

ZELJKO OBRADOVİC: "GENEL OLARAK İYİ BASKETBOL OYNADIK"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Türk Telekom'u 87-64 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, oynadıkları basketboldan memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, ligde üçüncü sırada yer alan bir ekibe karşı oynadıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizin gücünü bilerek maça hazırlandık. Bugün oynadığımız basketboldan çok memnunum. Her oyuncumuz maçın ilk anından sonuna kadar agresif oynadı. İyi oynamadığımız bazı anlar vardı ama genel olarak iyi basketbol oynadık. Oyuncularımı güzel galibiyet için tebrik ediyorum. Çok fazla savaşan bir rakibe karşı kazandık. Panathinaikos maçı öncesi bizim için güzel bir hazırlık oldu. Panathinaikos da hücum ribauntlarında çok etkili. Bugün Stimac'a çok fazla ribaunt verdik."

Çok önemli bir döneme girdiklerini kaydeden Sırp teknik adam, şöyle konuştu:

"Önümüzde Panathinaikos maçı var. Sonra ligde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile oynadıktan sonra Türkiye Kupası maçına çıkacağız. Bu hafta sıkı çalışmamız bizim için çok önemli. Taraflara destekleri için teşekkür ediyorum."

GÖREN: "BELLİ DÖNEMLERDE İYİ OYNADIK"

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören ise karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Fenerbahçe Beko'nun sahasında çok etkili oynadığını belirten Gören, şunları kaydetti:

"Biz buraya lig üçüncüsü olarak geldik ve bunu oynadığımız basketbolla göstermek istedik. Fenerbahçe Beko gibi zorlu bir deplasmanda belli dönemlerde iyi oynadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Rakibimiz ilk yarıda istediği baskıyı kurdu ve bizi zor atışlara zorladı. İkinci yarıda çok net atışlar bulduk ve farkı 7-8 sayıya kadar düşürdük. Kazanmak için yetmedi. Fenerbahçe Beko çok ciddi ve iyi oynadı. Fenerbahçe Beko'nun bize saygı duyarak oynaması bizi mutlu etti. Önümüzdeki maçları kazanarak ligi ilk 4 içinde tamamlamaya çalışacağız."