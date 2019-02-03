Kartal'ı Mitchell uçurdu!

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u Akatlar'da ağırladı.

İlk çeyreği 18-10 önde geçen siyah beyazlı takım, ilk yarıyı 40-31 önde tamamladı. Son çeyreğe 60-52 önde giren Beşiktaş, salondan 78-70 galip ayrıldı.

Kelsey Mitchell attığı 30 sayı ile Beşiktaş'ın ve maçın en skorer ismi oldu. Hatay temsilcisinde ise Williams'ın 23 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Salon: BJK Akatlar



Hakemler: Sami Özel, Ahmet Kemal Digilli, İzel Deniz Pehlivan

Beşiktaş: Epoupa 13, Mitchell 30, Kübra Siyahdemir 11, Akhator 13, Bahar Çağlar 11, Mircheva, Esra Erden Atacan, Bahar Yapar, Melek Uzunoğlu, Hilal Bayraktar

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Merve Aydın 13, Cansu Köksal 12, Gajic, Gizem Başaran 15, Williams 23, Ayşegül Günay, Hülya Çoklar 2, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu 3

1. Periyot: 18-10

Devre: 40-31

3. Periyot: 60-52

Beş faulle çıkan: 39.19 Esra Erden Atacan (Beşiktaş)