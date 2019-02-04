Fenerbahçe’den farklı tarife

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde liderSarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 16. maçında 14. galibiyetini aldı. Başkent temsilcisi ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı. Telekom'un 7-2 ile başladığı maçtasarı-lacivertliler ilk çeyreği 24-11 önde tamamladı ve devreye de 41-24 üstün girdi. Telekom ikinci yarıda Landesberg- Stimac ikilisi ile etkili olup farkı tek hanelere () indirdi. Fenerbahçe'de Kalinic iki teknik faulle oyundışı kaldı. Ancak Sloukas ile tempoyu yükselten sarı-lacivertliler, final periyoduna 62-50 önde girdikleri maçtan 87-64 galip ayrıldı.Banvit- Gaziantep Basket: 74-82, Adatıp Sakarya BŞB-Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 73-69Beşiktaş-Hatay BŞB: 78-70, Çukurova Basket-G.Saray: 87-58, Canik Bld- Mersin BŞB: 65-123F.Bahçe Opet-THY: 3-0, Aydın BŞB-G.Saray HDI Sigorta: 1-3, Beylikdüzü-Karayolları: 3-1, Halkbank-Beşiktaş: 1-3, Nilüfer Bld-Vakıfbank: 0-3.