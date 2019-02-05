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Efes’i Moerman&Simon sırtladı

, Tekfen’i uzatmada mağlup ederken Moerman 20, Simon da 24 sayı ile galibiyeti getiren isimlerdi

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Efes’i Moerman&Simon sırtladı
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 16. haftanın kapanış maçında, Anadolu Efes, 79-79 biten normal süre sonrası Darüşşafafa Tekfen'i uzatmada 95-86 yendi. İlk yarıyı 4'ü Buğrahan'dan 10 üçlük isabeti ile 47-37 önde kapatan lacivert- beyazlılar, ikinci yarıda rakibine yakalansa da 20 sayısını da ikinci yarı ve uzatmada üreten Moerman'a Simon'un da 24 sayıyla eşlik etmesiyle karşılaşmayı kazanmayı bildi. Darüşşafaka'da ise Toney Douglas'ın 21 sayı, Evans'ın da 16 sayılık performansları sonucu değiştirmeye yetmedi.
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Efes’i Moerman&Simon sırtladı
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