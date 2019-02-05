Efes’i Moerman&Simon sırtladı

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 16. haftanın kapanış maçında, Anadolu Efes, 79-79 biten normal süre sonrası Darüşşafafa Tekfen'i uzatmada 95-86 yendi. İlk yarıyı 4'ü'danisabeti ile 47-37 önde kapatan lacivert- beyazlılar, ikinci yarıda rakibine yakalansa da 20 sayısını da ikinci yarı ve uzatmada üreten Moerman'a Simon'un da 24 sayıyla eşlik etmesiyle karşılaşmayı kazanmayı bildi. Darüşşafaka'da ise Toney Douglas'ın 21 sayı, Evans'ın da 16 sayılık performansları sonucu değiştirmeye yetmedi.