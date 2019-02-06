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LeBron James, 'de en skorer 5. oyuncu oldu

Batı Konferansı takımlarından 'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Indiana Pacers'a karşı attığı 18 sayı ile NBA'de tüm zamanların en çok sayı kaydeden 5. oyuncusu oldu.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 11:46
LeBron James, NBA'de en skorer 5. oyuncu oldu

NBA'de Los Angeles Lakers formayı giyen yıldız basketbolcu LeBron James, kariyerinde bir istatistiğe daha imza attı. Los Angeles Lakers'ın Bankers Life Fieldhouse'da karşılaştığı Indiana Pacers'a 136-94'lık farklı mağlup olduğu mücadelede James, 18 sayı, 9 asist ve 7 ribaund ile oynadı.

34 yaşındaki basketbolcu attığı 18 sayı ile 32 bin sayısına ulaşarak, NBA'de en çok sayı atan beşinci oyuncu oldu. Zirvede 38 bin 387 sayı ile Kareem Abdul-Jabbar yer alırken, ikinci sırada 36 bin 928 sayı ile Karl Malone, üçüncü sırada 33 bin 643 sayı ile Kobe Bryant ve dördüncü sırada 32 bin 292 sayı ile Michael Jordan yer aldı.

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LeBron James, NBA'de en skorer 5. oyuncu oldu
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