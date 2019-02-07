170 milyon dolarlık WALL evinde düşüp sakatlandı

NBA'in en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Washington Wizards
'ın yıldızı John Wall
'dan kötü haber geldi. Sol topuğunun arkasındaki kemiğin büyümesi ve aynı ayağındaki kronik aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 8 Ocak'ta ameliyat edilen ve 6 ila 8 ay sahalardan
uzak kalması beklenen Wall, talihsiz bir olay yaşadı. Evinde, bazı iddialara göre banyoda kayıp düşen
Wall'un sol aşil tendonunda yırtık meydana geldi. 28 yaşındaki Wall'un bir operasyon daha geçireceği ve 2019 yılında basketbol oynayamayacağı belirtildi. 32 maçta 20.7 sayı, 8.7 asist ve 3.6 ribaunt
ortalamaları yakalayan Wall'un bu sakatlığı Wizards'a da pahalıya patladı. Zira önümüzdeki yıldan geçerli olmak üzere kulübü ile 4 yıllık toplam 170 milyon dolarlık kontrat yenileyen Wall, bunun ilk senesinin neredeyse yarısını kaçıracak.