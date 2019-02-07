Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > 170 milyon dolarlık WALL evinde düşüp sakatlandı

170 milyon dolarlık evinde düşüp sakatlandı

Wizards ile 170 milyon dolara kontrat yenileyen , topuğundan ameliyat olup sezonu kapatmıştı. Ancak evinde düşen ve aşil tendonunu yırtan Wall, 2019 yılını da kaçıracak!

Giriş Tarihi: 7.2.2019
170 milyon dolarlık WALL evinde düşüp sakatlandı
NBA'in en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Washington Wizards'ın yıldızı John Wall'dan kötü haber geldi. Sol topuğunun arkasındaki kemiğin büyümesi ve aynı ayağındaki kronik aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 8 Ocak'ta ameliyat edilen ve 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Wall, talihsiz bir olay yaşadı. Evinde, bazı iddialara göre banyoda kayıp düşen Wall'un sol aşil tendonunda yırtık meydana geldi. 28 yaşındaki Wall'un bir operasyon daha geçireceği ve 2019 yılında basketbol oynayamayacağı belirtildi. 32 maçta 20.7 sayı, 8.7 asist ve 3.6 ribaunt ortalamaları yakalayan Wall'un bu sakatlığı Wizards'a da pahalıya patladı. Zira önümüzdeki yıldan geçerli olmak üzere kulübü ile 4 yıllık toplam 170 milyon dolarlık kontrat yenileyen Wall, bunun ilk senesinin neredeyse yarısını kaçıracak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
170 milyon dolarlık WALL evinde düşüp sakatlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN