170 milyon dolarlık WALL evinde düşüp sakatlandı

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NBA'in en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen'ın yıldızı'dan kötü haber geldi. Sol topuğunun arkasındaki kemiğin büyümesi ve aynı ayağındaki kronik aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 8 Ocak'ta ameliyat edilen veuzak kalması beklenen Wall, talihsiz bir olay yaşadı. Evinde, bazı iddialara göreWall'un sol aşil tendonunda yırtık meydana geldi. 28 yaşındaki Wall'un bir operasyon daha geçireceği veortalamaları yakalayan Wall'un bu sakatlığı Wizards'a da pahalıya patladı.