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Erdoğan’ın daveti benim için onurdu

takımının Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, ’ye övgüler yağdırdı

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Erdoğan’ın daveti benim için onurdu
Yunanıstan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Ankara ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Külliye'de verilen yemeğe katılan Sloukas, Yunanistan'ın devlet haber ajansı AMNA'ya açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın davetlisi olarak yemeğe katılmanın büyük bir onur olduğunu ifade eden Fenerbahçe Beko'nun Yunan yıldızı Sloukas, yemekteki atmosferin oldukça iyi ve olumlu olduğunu, iki liderle de bir süre sohbet ettiğini söyledi. Sloukas, "Türkiye'de bulunduğum 4 yıl boyunca bir kez bile nefret görmedim. Taraftarlar beni her zaman kucakladılar, sevdiler ve desteklediler. Türkiye'de herkesin inancına ve kültürüne her zaman saygı gösteriliyor" ifadelerini kullandı.
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Erdoğan’ın daveti benim için onurdu
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