Erdoğan’ın daveti benim için onurdu

BUGÜN NELER OLDU

Yunanıstan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Ankara ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Külliye'de verilen yemeğe katılan Sloukas, Yunanistan'ın devlet haber ajansı AMNA'ya açıklamalarda bulundu.yemekteki atmosferin oldukça iyi ve olumlu olduğunu, iki liderle de bir süre sohbet ettiğini söyledi. Sloukas,Türkiye'de herkesin inancına ve kültürüne her zaman saygı gösteriliyor" ifadelerini kullandı.