Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Victor Garcia: Savunmada hatalar yaparak maçı kaybettik

: Savunmada hatalar yaparak maçı kaybettik

Gran Canaria Başantrenörü , Anadolu Efes’e karşı savunmada hatalar yaptıkları için kaybettiklerini söyledi.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 00:06
Victor Garcia: Savunmada hatalar yaparak maçı kaybettik

Gran Canaria, THY Euroleague'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 93-74 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gran Canaria Başantrenörü Victor Garcia, "Savunmada hatalar yaparak maçı kaybettik. İlk periyodun sonunda ve ikinci periyotta iyi oynadık. Ancak bunu sürdüremedik. İkinci yarıda onların bize iyi reaksiyon vereceğini tahmin ettik. Bizim buna karşılık verdiğimiz reaksiyon onlarınki kadar iyi olmadı. Boş atış fırsatları verdik ve maçı kaybettik" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Victor Garcia: Savunmada hatalar yaparak maçı kaybettik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN