Beşiktaş kendine geldi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
'nde Beşiktaş Sompo Japan,
konuk ettiği Türk Telekom'u
85-67 yendi. Mücadeleyi baştan sona
üstün götüren siyah-beyazlılar, ilk yarıyı
da 36-23 önde kapattı. Kartal'da Phil Pressey 22 sayı 4 ribaunt 6 asist,
Kyle
Gibson 17 sayı 4 ribaunt, 2 asistle oynaıdı.
Türk Telekom cephesinde Sylven Landesberg 20 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle takımının en skorer ismi oldu.
Diğer
maçta Gaziantep Basketbol evinde ağırladığı
Adatıp Sakarya Büyükşehir
Belediye Basketbol'u 83-58 mağlup
etti. Kadınlar Süper Ligi'nde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:
Kırçiçeği Bodrum-Çukurova
Basketbol: 58-140, Botaş-Samsun Canik
Bld.: 91-58, Mersin BŞB-Beşiktaş:
92-75, Galatasaray-OGM Orman: 74-71.