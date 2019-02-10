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kendine geldi

, evinde ’u farklı geçti. Phil Pressey 22 sayıyla yıldızlaşırken, Landesberg 20 sayısı konuk ekibe yeterli olmadı

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Beşiktaş kendine geldi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, konuk ettiği Türk Telekom'u 85-67 yendi. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren siyah-beyazlılar, ilk yarıyı da 36-23 önde kapattı. Kartal'da Phil Pressey 22 sayı 4 ribaunt 6 asist, Kyle Gibson 17 sayı 4 ribaunt, 2 asistle oynaıdı. Türk Telekom cephesinde Sylven Landesberg 20 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle takımının en skorer ismi oldu. Diğer maçta Gaziantep Basketbol evinde ağırladığı Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 83-58 mağlup etti. Kadınlar Süper Ligi'nde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle: Kırçiçeği Bodrum-Çukurova Basketbol: 58-140, Botaş-Samsun Canik Bld.: 91-58, Mersin BŞB-Beşiktaş: 92-75, Galatasaray-OGM Orman: 74-71.
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Beşiktaş kendine geldi
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