Fenerbahçe'den 37 sayı fark!

Müsabakaya iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Tiby'le iç ve dış atışlardan sayılar üreten Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında boyalı alandan Ali Muhammed ve Melli ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 14-8 üstün geçti. Oyunu dengeleyen konuk ekip, Berkay Candan ve Kerem Özkan'ın üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle, 14. dakikada öne (29-27) geçti. Hücumda ritmini arttıran ve dış atışlardan bulduğu sayılarla 17. dakikada farkı çift hanelere (43-32) taşıyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 50-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumlardan boş dönen Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında rahat sayılar üreten Fenerbahçe Beko, Kalinic'in etkili oyunuyla 26. dakikada farkı 29 sayıya çıkardı: 72-43. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna da 81-56 önde girdi.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, sahadan 107-70 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 14, Guduric 7, Kalinic 8, Melli 11, Ahmet Düverioğlu 13, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 6, Lauvergne 13, Green 11, Barış Hersek 8, Egehan Arna 2, Efe Ergi Tırpancı 3

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Gibson 9, Eldridge 13, Tiby 11, Deniz Kılıçlı 6, Williams 12, Berkay Candan 6, Merthan Mutlu, Kerem Özkan 3, Uğur Hortum, Tankeu, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 10

1. Periyot: 21-22

Devre: 50-36

3. Periyot: 81-56

OBRADOVİC: "ÇOK İYİ VE CİDDİ BİR ŞEKİLDE OYNADIK"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 107-70 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, çok iyi ve ciddi bir şekilde oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Çok iyi ve ciddi bir şekilde oynadık. Genç oyuncular verilen şansı çok güzel kullandı. Onlar için bu durum önemli tabii. Maça iyi başladılar. Bizim için onların üç sayılık basketlerini durdurmak önemliydi. Savunma yapmamız önemliydi ama hücum açısında da iyi oynadık. Oyunculara güzel bir galibiyet için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ankara'da 13-17 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Kupası hakkında da değerlendirmede bulunan Sırp antrenör, şunları aktardı:

"Çok özel bir organizasyon. Eleme usulu oynanıyor onun farkındayız. Bunu düşünerek hazırlanmamız gerekiyor. Sadece ilk maçı düşünüyoruz ve ona odaklanıyoruz."

ŞEHİT: "15 GÜNDÜR HASTALIK VE SAKATLIKLARLA BOĞUŞTUK"

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Başantrenörü Serhat Şehit, müsabakanın Fenerbahçe Beko'nun kontrolünde geçtiğini dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Şehit, "Çok zor maç olacağını biliyorduk. Dört senedir Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeyiz. Fenerbahçe yaklaşık 4 senedir burada ligde kaybetmiyor. 15 gündür hastalık ve sakatlıklarla boğuştuk. Dirençli kalarak Fenerbahçe Beko'nun karşısına çıkmak istiyorduk. Maçın başında istediğimiz gibi uzun oyuncularla direnç koyduk. Oyun hızlandı ve top kayıpları peş peşe gelmeye başladı. Müsabaka Fenerbahçe Beko'nun kontrolü altında geçti." ifadelerini kullandı.