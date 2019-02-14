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Kanarya’yı, Kursk çeyrek finale taşıdı

, ’nde TTT Riga’ya yenildi ama Kursk’un Avenida’yı devirmesi üzerine üst turu garantiledi

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Kanarya’yı, Kursk çeyrek finale taşıdı
Fenerbahçe, Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 13. hafta mücadelesinde konuk ettiği Letonya ekibi TTT Riga'ya 62-61 mağlup oldu. Kanarya, 5. yenilgisini alırken, grubun diğer karşılaşmasından çıkan sonuç yüreklere su serpti. İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida, deplasmanda Rus ekibi Dinamo Kursk'a 69-51 kaybedince, Fenerbahçe, son maçlar öncesi adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi. Galatasaray ise Kadınlar EuroCup son 8 turu ilk maçında misafir ettiği Fransa temsilcisi BLMA'ya 64-50 mağlup oldu. Aslan, 21 Şubat Perşembe günü Fransa'da oynanacak rövanşı 15 sayı farkla kazanamadığı takdirde EuroCup serüvenine noktayı koyacak.
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Kanarya’yı, Kursk çeyrek finale taşıdı
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