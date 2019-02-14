Kanarya’yı, Kursk çeyrek finale taşıdı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 13. hafta mücadelesinde konuk ettiği Letonya ekibi TTT Riga'ya 62-61 mağlup oldu. Kanarya, 5. yenilgisini alırken, grubun diğer karşılaşmasından çıkan sonuç yüreklere su serpti. İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida, deplasmanda Rus ekibi Dinamo Kursk'a 69-51 kaybedince, Fenerbahçe, son maçlar öncesi adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi. Galatasaray ise Kadınlar EuroCup son 8 turu ilk maçında misafir ettiği Fransa temsilcisi BLMA'ya 64-50 mağlup oldu. Aslan, 21 Şubat Perşembe günü Fransa'da oynanacak rövanşı 15 sayı farkla kazanamadığı takdirde EuroCup serüvenine noktayı koyacak.