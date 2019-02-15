Beşiktaş’ı Rich uçurdu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Kupası'nın diğer ayağında TOFAŞ ile Beşiktaş Sompo Japan ile karşı karşıya geldi. Baştan sona kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 89-83 kazanan Kartal, yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.35.dakika 74-75 geçilirken, bitime 2 dakika kala farkı 7 sayıya kadar çıkarmayı başaran (79-86) Beşiktaş, kalan kısıtlı zamanı iyi kullanıp TOFAŞ'ın geri dönüşüne izin vermedi.