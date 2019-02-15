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’ı Rich uçurdu

Giriş Tarihi: 15.2.2019
Beşiktaş’ı Rich uçurdu
Türkiye Kupası'nın diğer ayağında TOFAŞ ile Beşiktaş Sompo Japan ile karşı karşıya geldi. Baştan sona kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 89-83 kazanan Kartal, yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Siyah-beyazlılar, ilk devreyi 48-39 önde kapattı. 35.dakika 74-75 geçilirken, bitime 2 dakika kala farkı 7 sayıya kadar çıkarmayı başaran (79-86) Beşiktaş, kalan kısıtlı zamanı iyi kullanıp TOFAŞ'ın geri dönüşüne izin vermedi. Kartal'ın ABD'li yıldızı Jason Rich attığı 30 sayıyla maçın kahramanı oldu.
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Beşiktaş’ı Rich uçurdu
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