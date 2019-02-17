Kupada finalin adı: Efes-Fenerbahçe Beko

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko. Yarı finalin ilk ayağında Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-70 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleyi baştan sona önde götüren lacivert-beyazlılarda Adrien Moerman 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Diğer karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73-65'lik skorla geçerek final vizesini aldı. Kanarya'da Kostas Sloukas 18 sayı, 2 ribaunt, 3 asist,
Melih Mahmutoğlu 16 sayı, asistle oynadı. Türk Telekom cephesinde Landesberg'in 18 sayısı yetmedi.
FİNAL BUGÜN 19.00'DA
Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonun belli olacağı final karşılaşması bugün Ankara'da Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele saat 19:00'da başlayacak. Final maçının biletleri ise 65 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabilecek.