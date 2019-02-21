Anadolu Efes evinde Oly'yi affetmedi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 75-65 yendi. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde etti. Yunanistan temsilcisi ise 11. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakaya, Simon ve Moerman'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 6-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, pota altından bulduğu basketlerle 6. dakikada farkı 9 sayıya (18-9) çıkardı. Hücumlardan boş dönen lacivert-beyazlı ekip karşısında oyunu dengeleyen ve 13-0'lık seri yakalayan Olympiakos, pota altından ürettiği sayılarla ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Olympiakos, Papanikolaou'nun üç sayılık basketiyle 13. dakikada farkı 7 sayıya taşıdı: 22-29. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Anderson'un arka arkaya kaydettiği basketlerle farkı kapattı ve soyunma odasına 36-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren ve hücumda ritmini arttıran Anadolu Efes, boyalı alandan Micic'in ürettiği sayılarla 25. dakikada farkı çift hanelere (47-37) çıkardı. Olympiakos, Strelnieks'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle farkı tek hanelere indirse de Anadolu Efes, final periyoduna 56-49 üstün girdi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, Pleiss'in pota altından bulduğu basketler 31. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 60-49. Oyunu dengeleyen Olympiakos, boyalı alandan ürettiği sayılarla 35. dakikada farkı 3 sayıya (62-59) indirdi. Pota altından Dunston'ın sayılarla farkı açan Anadolu Efes, sahadan 75-65 galip ayrıldı.

TARAFTARLAR MÜSABAKAYA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Lacivert-beyazlı taraftarlar, Olympiakos ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmada salonun büyük bölümünü dolduran lacivert-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek verdi. Öte yandan, müsabakayı Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da izledi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Damir Javor (Hırvatistan), Miguel Angel Perez (İspanya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)

ANADOLU EFES: Micic 10, Larkin 11, Simon 13, Moerman 12, Dunston 11, Beaubois, Doğuş Balbay, Motum 5, Pleiss 8, Anderson 5

OLYMPİAKOS: Weber 8, Williams-Goss 7, Timma, Printezis 7, Mulutinov 12, Strelnieks 14, Vezenkov 4, Papanikolaou 7, Leday 4, Toupane 2

1. PERİYOT: 18-22

DEVRE: 36-35

3. PERİYOT: 56-49